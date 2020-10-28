Ученые исследовали таяние льда в Гренландии 

Американские исследователи с помощью спутниковых данных изучили изменения в ледяном щите Гренландии с 1985 по 2015 годы. Они обнаружили, что на острове за последние два десятилетия увеличилась скорость таяния. Это изменило край ледяного покрова и может сильно повлиять на местные экосистемы, говорится в опубликованном в Journal of Geophysical Research — Earth Surface исследовании.
«Скорость таяния льда в Гренландии ошеломляет. Мы уже можем наблюдать изменение ландшафта из космоса. И это может значительно повлиять на экосистемы и людей», — рассказала Твила Мун из Национального центра данных по снегу и льду (США), одна из авторов исследования.
Американские ученые собрали данные со спутников НАСА
, от Геологической службы США и других организаций с 1985 по 2015 годы, чтобы сравнить местоположение кромки льда, высоту ледяного покрова и ледяные потоки за три десятилетия. Они обнаружили, что на всем ледяном щите происходит отступление кромки льда. Также ученые заметили, что ни один из 225 изученных ледников не продвинулся существенно на юг. 200 из них наоборот отступили на север. Причем это характерно даже для регионов, где преобладают более-менее подвижные ледники, а вода холоднее. Особенно активно отступление ледников происходит с 2000 года. При этом, по словам ученых, динамика ледяных потоков на них зависит от многих факторов, среди которых, например, наклон земли. Поэтому ледники даже в одном районе могут вести себя по-разному. Ученые также обнаружили, что зоны быстрого ледникового потока сужаются и лед в них перенаправляется. Из-за этого приток нового льда к ледникам может замедляться. По словам исследователей, эти процессы сильно влияют на движение воды под ледяным покровом, что, в свою очередь, влияет на доступность воды для людей и животных. Из-за этого также изменяется то, где питательные вещества попадают в океан, и обнажаются новые участки суши. Все это влечет изменение экосистем и природных ландшафтов.
«По мере того как Северный Ледовитый океан и атмосфера нагреваются, мы можем ясно видеть, что поток льда в океан ускоряется, а кромка льда отступает. Однако при более внимательном рассмотрении становится понятна сложность реакции отдельных ледников из-за различий в свойствах океанической воды, достигающей ледника, и стоке талой воды. Понимание сложностей реакций отдельного ледника имеет решающее значение для уточнения прогнозов изменения ледникового покрова и связанного с ним повышения уровня моря», — прокомментировал Алекс Гарднер из Лаборатории реактивного движения НАСА, один из авторов исследования.