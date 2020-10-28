Ученые исследовали таяние льда в Гренландии 

«По мере того как Северный Ледовитый океан и атмосфера нагреваются, мы можем ясно видеть, что поток льда в океан ускоряется, а кромка льда отступает. Однако при более внимательном рассмотрении становится понятна сложность реакции отдельных ледников из-за различий в свойствах океанической воды, достигающей ледника, и стоке талой воды. Понимание сложностей реакций отдельного ледника имеет решающее значение для уточнения прогнозов изменения ледникового покрова и связанного с ним повышения уровня моря», — прокомментировал Алекс Гарднер из Лаборатории реактивного движения НАСА, один из авторов исследования.