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Подтверждена роль комет в появлении жизни на Земле 

Lenta.ru и ещё 18 28 октября 2020
Подтверждена роль комет в появлении жизни на Земле
Фото: CC0 Public Domain
Астробиологи Колледжа Альбион в штате Мичиган (США) нашли новое подтверждение тому, что жизнь появилась на Земле в результате падения небесных тел. Свои выводы о роли комет в биогенезе специалисты представили в статье, опубликованной в журнале Astrobiology, кратко об этом рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.
Ученые подвергли образцы гликольальдегида воздействию ударного давления 4,5-25 гигапаскалей, которое сравнимо с давлением, возникающим при падении кометы. Оказалось, что вещество, которое является предшественником аминокислот и сахара рибозы, входящей в состав биологически важных веществ (рибонуклеиновые кислоты, нуклеотиды), сохраняет структуру и целостность даже в таких экстремальных условиях.
По словам специалистов, результаты подтверждают, что органические вещества, необходимые для появления жизни, могли попасть на Землю вместе с космическими телами, «пережив» столкновение с планетой. Кроме того, при ударе возникают новые молекулы, имеющие значение для биологических процессов.
Астрономы обнаружили присутствие гликольальдегида на кометах, что подтверждает точку зрению астробиологов, согласно которой вещество рассеяно по всей Солнечной системе благодаря космическим телам.
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Наука и техника , Индия , Нидерланды , Сингапур , США , Великобритания
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