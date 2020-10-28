На МКС заявили о желании завести «огородик» 

"Мы бы не отказались вырастить не только клумбу, но и огородик небольшой. К счастью, наши американские партнёры этим занимаются, у них есть установка Veggie для выращивания растений, и в настоящее время они выращивают редис. Надеемся, в скором будущем и на нашем сегменте мы тоже что-нибудь вырастим. Не мы, так наши товарищи", — приводит слова Сергея Рыжикова РИА Новости. Об этом космонавт заявил в ходе "Космического урока", прямая трансляция которого велась на YouTube-канале "Роскосмос-ТВ".