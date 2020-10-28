На МКС заявили о желании завести «огородик» 

Российским участникам долговременных экспедиций на орбиту Земли хочется иметь возможность выращивать в космосе растения.
Космонавтам на орбите может не хватать многого, а конкретно россиянам в своём сегменте МКС не хватает космического "огорода".
Командир длительной экспедиции МКС-63 на Международной космической станции (МКС) россиянин Сергей Рыжиков заявил о желании видеть в российском сегменте МКС "огород", который был позволял прямо на орбите выращивать овощи.
"Мы бы не отказались вырастить не только клумбу, но и огородик небольшой. К счастью, наши американские партнёры этим занимаются, у них есть установка Veggie для выращивания растений, и в настоящее время они выращивают редис. Надеемся, в скором будущем и на нашем сегменте мы тоже что-нибудь вырастим. Не мы, так наши товарищи", — приводит слова Сергея Рыжикова РИА Новости. Об этом космонавт заявил в ходе "Космического урока", прямая трансляция которого велась на YouTube-канале "Роскосмос-ТВ".
В октябре 2020 года на борту «Союз МС-17» на МКС прибыли российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американский астронавт Кэтлин Рубинс. Прибывающий экипаж встретили уже находящиеся на борту Международной космической станции в рамках длительной экспедиции МКС-63 космонавты «Роскосмоса» Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди, которые успешно вернулись на Землю 22 октября.
Напомним, на декабрь 2016 года планировалась доставка на МКС российской оранжереи "Лада-2", так до космонавтов и не добравшейся из-за аварии грузового корабля "Прогресс МС-04", который потерпел крушение на запуске. В настоящее время, как заявил в мае заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Владимир Сычёв, институт совместно с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" разрабатывает новую космическую оранжерею для российского сегмента МКС.