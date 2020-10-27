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Российские космонавты выйдут в открытый космос 18 ноября

ТАСС
31 минуту назад
Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые в настоящий момент находятся на борту Международной космической станции (МКС), выйдут в открытый космос 18 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.
Российские космонавты выйдут в открытый космос
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Выход в открытый космос планируется 18 ноября", - отметили в Роскосмосе.
Наука и техника,Сергей Рыжиков,Роскосмос,
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