На Солнце произошли две сильные вспышки 

Две вспышки минимального класса С зафиксированы на Солнце утром во вторник — на технике и здоровье людей они отразиться не должны, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН им. Лебедева Сергей Богачев

"Этот год — год начала солнечной активности, 11-летнего роста. То, что постепенно начнутся вспышки — ожидалось. Первый предвестник цикла произошел 29 мая, когда произошли две достаточно крупных вспышки. После этого Солнце успокоилось и сейчас, похоже, второй раз пытается начать расти — начались вспышки. Есть вероятность, что в течение суток произойдет еще ряд вспышек еще большей мощности", — сказал он.

По его словам, на Солнце произошло две вспышки, одна из них — третья по силе в нынешнем году. Есть тенденция к росту активности звезды.

Однако это не рекордные вспышки, они слабее в 10-100 раз тех, которые ожидаются через три-четыре года — в период основной части солнечного цикла.