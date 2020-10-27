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Ученые назвали способ предсказать смерть от коронавируса 

РИА Новости 1 час назад
Ученые назвали способ предсказать смерть от коронавируса
Фото: РИА Новости
Частичное поражение сердца у больных COVID-19 может свидетельствовать о повышенном риске смерти. К такому выводу пришла группа ученых Медицинского колледжа Weill Cornell, их статья опубликована в Journal of the American College of Cardiology.
В исследовании приняли участие 510 пациентов с коронавирусом, которым провели трансторакальную эхокардиографию. Средний возраст испытуемых составлял 64 года, две трети были мужчинами.
У 35% выявили дилатацию правого желудочка — увеличение объема камеры сердца без изменения толщины сердечной стенки, у 15% диагностировали дисфункцию желудочка, который сокращался реже нормы.
Как показало дальнейшее наблюдение, пациенты с этими проблемами умирали от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений чаще остальных в 1,43 раза и в 2,5 раза соответственно.
Вероятнее всего, это связано с тем, что правый желудочек нагнетает кровь в легкие для насыщения кислородом. Воспаления респираторной системы влияют на насосную функцию сердца за счет увеличения сопротивления кровотоку.
По данным специалистов Weill Cornell, эти дисфункции — пока что самый точный маркер повышенного риска смерти от COVID-19.
Пандемия охватила почти все страны, заболели более 42,7 миллиона человек, свыше 1,1 миллиона скончались.
Россия занимает четвертую строчку по числу заразившихся. В стране выявили более полутора миллиона инфицированных, около 1,15 миллиона из них излечились, свыше 26 тысяч умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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