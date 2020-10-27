Коралловый «небоскреб» обнаружили у берегов Австралии 

Коралловый "шпиль" обнаружили ученые у берегов одного из островов Австралии , сообщает "Мир 24".

Его нашли у берегов Кейп-Йорка, расположенного на севере штата Квинсленд. Он имеет клинообразную форму. Ученые рассказали, что у основания его широта составляет 1,5 километра, в то время как на вершине она сужается до 40 метров.

Ученые оценили высоту кораллового "шпиля". Сообщается, что она превышает на 324 метров Эйфелеву башню и на 500 метров — Эмпайр-стейт-билдинг.

Сообщается, что "шпиль" входит в сеть из других семи рифов. Большинство из них отображены на карте еще с 1880-х годов. К этой системе также относятся рифы на острове Рейн, где имеется самое крупное в мире место гнездования зеленых морских черепах. По словам ученых, такие "шпили" образуются в результате роста нескольких поколений кораллов. Они могут крепиться либо к морским скалам, либо к скелетам своих "предшественников".

Отмечается, что такие "шпили" могут образовывать огромные структуры в течение нескольких тысячелетий. Таким образом они адаптируются к меняющемуся уровню моря.

Ранее британские и датские ученые рассказали, что уровень моря критически вырос за последнее время. Это связано с ускорившимися темпами таяния ледников Гренландии и Антарктиды. Сообщалось, что с начала 1990-х уровень Мирового океана поднялся на 1,8 сантиметра, что соответствует худшим прогнозам ученых.