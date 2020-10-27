Первый «рулонный» смартфон показали на видео 

Китайская корпорация TCL, выпускающая потребительскую электронику, впервые показала на видео прототип смартфона, который можно свернуть в рулон.

Первый в мире смартфон с экраном, сворачивающимся в трубочку, впервые засветился на видео.

Видеоролик демонстрирует первый в мире смартфон, оснащённый гибким «рулонным» экраном. Китайская корпорация TCL впервые объявила о разработке подобного аппарата в начале текущего года — на выставке потребительской электроники CES 2020 в США . Известно, что «рулонный» смартфон оснащён дисплеем на основе органических светодиодов (OLED) и в скрученном состоянии составляет 4,5 дюйма по диагонали, в раскрытом — 6,7 дюйма.

Общая толщина корпуса, как можно заметить на видео, относительно невелика. По заявлению разработчиков, скручивающийся дисплей довольно долговечен и способен выдержать не менее 200 000 циклов свёртывания/развёртывания. Не исключено, что полностью рабочие прототипы аппарата TCL будут продемонстрированы широкой публике уже в конце нынешнего или в начале следующего года.

У данного форм-фактора есть как существенные плюсы, так и очевидные недостатки. К первым относятся оригинальный дизайн и отсутствие следов изгиба, за которые критикуют складные смартфоны. Также стоит отметить, что спрятанная в корпус половина дисплея защищена от внешних воздействий, а значит в повседневной эксплуатации такой гаджет будет почти так же надёжен, как и привычные всем моноблоки.

Правда, не совсем ясно, каким образом производитель защитит конструкцию от попадания пыли внутрь. А она при таком подходе, во‑первых, становится еще опаснее, а во-вторых её практически невозможно будет удалить. Ну и, конечно же, никто пока не может сказать, что будет с таким экраном, если на его защитном покрытии появятся царапины. Также неизвестно, насколько быстро будет разворачиваться этот «рулон».