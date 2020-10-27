Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Первый «рулонный» смартфон показали на видео 

Популярная механика и ещё 2 19 минут назад
Китайская корпорация TCL, выпускающая потребительскую электронику, впервые показала на видео прототип смартфона, который можно свернуть в рулон.
Первый в мире смартфон с экраном, сворачивающимся в трубочку, впервые засветился на видео.
Видеоролик демонстрирует первый в мире смартфон, оснащённый гибким «рулонным» экраном. Китайская корпорация TCL впервые объявила о разработке подобного аппарата в начале текущего года — на выставке потребительской электроники CES 2020 в США. Известно, что «рулонный» смартфон оснащён дисплеем на основе органических светодиодов (OLED) и в скрученном состоянии составляет 4,5 дюйма по диагонали, в раскрытом — 6,7 дюйма.
Общая толщина корпуса, как можно заметить на видео, относительно невелика. По заявлению разработчиков, скручивающийся дисплей довольно долговечен и способен выдержать не менее 200 000 циклов свёртывания/развёртывания. Не исключено, что полностью рабочие прототипы аппарата TCL будут продемонстрированы широкой публике уже в конце нынешнего или в начале следующего года.
У данного форм-фактора есть как существенные плюсы, так и очевидные недостатки. К первым относятся оригинальный дизайн и отсутствие следов изгиба, за которые критикуют складные смартфоны. Также стоит отметить, что спрятанная в корпус половина дисплея защищена от внешних воздействий, а значит в повседневной эксплуатации такой гаджет будет почти так же надёжен, как и привычные всем моноблоки.
Правда, не совсем ясно, каким образом производитель защитит конструкцию от попадания пыли внутрь. А она при таком подходе, во‑первых, становится еще опаснее, а во-вторых её практически невозможно будет удалить. Ну и, конечно же, никто пока не может сказать, что будет с таким экраном, если на его защитном покрытии появятся царапины. Также неизвестно, насколько быстро будет разворачиваться этот «рулон».
Популярная механика: последние новости
В США обнаружили и уничтожили первое гнездо «шершней-убийц» В США обнаружили и уничтожили первое гнездо «шершней-убийц» Россия научится управлять тысячами спутников Россия научится управлять тысячами спутников Запатентована схема экстренного возвращения с Луны Запатентована схема экстренного возвращения с Луны
Комментарии
Наука и техника , Видео , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео мести за русского генерала
Появилось видео мести за русского генерала
«Примитивно дурят»: Андреева об опасности COVID-19
«Примитивно дурят»: Андреева об опасности COVID-19
Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
Немцы обвинили Навального в злоупотреблении правом гостя
Назван сценарий свержения Лукашенко
Назван сценарий свержения Лукашенко
Видео
Опубликовано видео мощных лесных пожаров в Калифорнии
00:38
Опубликовано видео мощных лесных пожаров в Калифорнии
Появилось видео разрушенной оползнем деревни
00:25
Появилось видео разрушенной оползнем деревни
Появилось видео с места перестрелки между бойцами ОМОН и СОБР
00:29
Появилось видео с места перестрелки между бойцами ОМОН и СОБР
Момент нового убийства афроамериканца полицейскими попал на видео
01:20
Момент нового убийства афроамериканца полицейскими попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео процедуры эвакуации при крушении самолета
00:28
Опубликовано видео процедуры эвакуации при крушении самолета
Появилось видео мощного пожара в горах Сочи
00:15
Появилось видео мощного пожара в горах Сочи
Момент поджога блогером 13-миллионного авто попал на видео
03:32
Момент поджога блогером 13-миллионного авто попал на видео
Происшествия
80-летняя украинка установила рекорд страны по бегу и попала на видео
02:46
80-летняя украинка установила рекорд страны по бегу и попала на видео
Соратник Тесака найден мертвым в лесу
04:47
Соратник Тесака найден мертвым в лесу
Происшествия
Лавров ушел на самоизоляцию
01:13
Лавров ушел на самоизоляцию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение