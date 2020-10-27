В работе Google произошел сбой

Ранее сообщалось
, что власти США решили засудить компанию Google за монополизм в области поисковых сервисов и рекламы. 20 октября Министерство юстиции
подало иск к компании, обвиняя ее в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. В ведомстве считают, что Google заключила соглашения, препятствующие доступу конкурентов на рынок. Также американские власти утверждают, что корпорация платила производителям мобильных устройств, операторам связи и интернет-браузеров за установку Google в качестве поисковика по умолчанию.