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В работе Google произошел сбой

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
Поисковый сервис Google оказался недоступен для ряда пользователей в нескольких странах, в том числе в России. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
В работе Google произошел сбой
Фото: Thibault Camus / APThibault Camus / AP
Нарушения работы Google фиксировались в США, Мексике, Перу, Бразилии, Японии и некоторых странах Европы. В России с проблемами столкнулись преимущественно жители Москвы и Перми.
63 процента пользователей, связавшихся с Downdetector, жаловались на трудности при попытке войти в свои аккаунты, у 36 процентов возникли проблемы с поиском.
Ранее сообщалось, что власти США решили засудить компанию Google за монополизм в области поисковых сервисов и рекламы. 20 октября Министерство юстиции подало иск к компании, обвиняя ее в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. В ведомстве считают, что Google заключила соглашения, препятствующие доступу конкурентов на рынок. Также американские власти утверждают, что корпорация платила производителям мобильных устройств, операторам связи и интернет-браузеров за установку Google в качестве поисковика по умолчанию.
Наука и техника,Минюст РФ,Google,Россия,
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