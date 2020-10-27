Вакцину от коронавируса проверили на побочные эффекты 

России продолжаются испытания сразу нескольких вакцин от коронавируса. Разработка научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» успешно прошла важный этап проверок.

Исследователи выяснили, как новый препарат влияет на репродуктивную функцию. Испытания на мышах и кроликах показали, что вакцина никак не затрагивает работу половых желез, передает РИА Новости

При этом в рамках долгосрочного наблюдения за привитыми добровольцами врачи еще раз проверят, что препарат не имеет неприятных побочных эффектов. Полный цикл испытаний ученые планируют завершить в декабре 2020 года.