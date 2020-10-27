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Вакцину от коронавируса проверили на побочные эффекты 

Профиль 35 минут назад
Вакцину от коронавируса проверили на побочные эффекты
Фото: ©Агентство «Москва»
В России продолжаются испытания сразу нескольких вакцин от коронавируса. Разработка научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» успешно прошла важный этап проверок.
Исследователи выяснили, как новый препарат влияет на репродуктивную функцию. Испытания на мышах и кроликах показали, что вакцина никак не затрагивает работу половых желез, передает РИА Новости.
При этом в рамках долгосрочного наблюдения за привитыми добровольцами врачи еще раз проверят, что препарат не имеет неприятных побочных эффектов. Полный цикл испытаний ученые планируют завершить в декабре 2020 года.
Ранее эксперты объяснили, что в новом препарате нет фрагментов вируса, он полностью синтетический. Это делает вакцину «ЭпиВакКорона» более подходящей для людей с некоторыми заболеваниями.
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Наука и техника , РИА Новости
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