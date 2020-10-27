Китай успешно вывел на орбиту группу спутников 

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Китай при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2-Си» вывел на орбиту седьмую группу спутников дистанционного зондирования Земли «Яогань-30».

Запуск был произведён с космодрома Сичан (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай. — RT) 26 октября в 23:19 по местному времени (18:19 мск. — RT).

Уточняется, что спутниковые аппараты успешно вышли на заданные орбиты. Их количество не уточняется.

К тому же отмечается, что данные спутники будут использоваться для исследований электромагнитного поля земли и технических испытаний.