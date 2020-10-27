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Китай успешно вывел на орбиту группу спутников 

RT на русском и ещё 2 18 минут назад
Китай успешно вывел на орбиту группу спутников
Фото: Reuters
Китай при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2-Си» вывел на орбиту седьмую группу спутников дистанционного зондирования Земли «Яогань-30».
Об этом сообщает «Синьхуа».
Запуск был произведён с космодрома Сичан (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай. — RT) 26 октября в 23:19 по местному времени (18:19 мск. — RT).
Уточняется, что спутниковые аппараты успешно вышли на заданные орбиты. Их количество не уточняется.
К тому же отмечается, что данные спутники будут использоваться для исследований электромагнитного поля земли и технических испытаний.
15 сентября девять китайских спутников дистанционного зондирования Земли высокого разрешения группировки «Цзилинь-1» серии «Гаофэнб-3-1» успешно выведены на солнечно-синхронную орбиту.
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Наука и техника , Китай
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