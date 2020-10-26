Ещё
Далее:
Читайте также:
Моника Беллуччи в чувственном кино
Моника Беллуччи в чувственном кино Смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Xiaomi выпустила детектор протечек 

Ferra.ru 1 час назад
Xiaomi выпустила детектор протечек
Фото: ferra.ru
Xiaomi представила детектор протечек Mi Leak Detector. Он может отслеживать появление воды в нежелательном месте в доме или офисе.
Использовать Mi Leak Detector можно в любой части дома, в том числе, конечно, на кухне и в ванной, где риск протечек велик. Xiaomi утверждает, что устройство работает 24 часа в сутки и может оповещать пользователя об аварии через смартфон.
Детектор представлен только в одном цвете — белом. Выглядит как небольшая круглая таблетка с логотипом «Mi».
Устройство пока продаётся только в Китае. Точнее, оно поступит в продажу 27 октября. Стоимость детектора составляет всего $9. Будет ли он предлагаться в других странах, пока неизвестно.
Видео дня. Блогер сжег свой Mercedes за 13 миллионов рублей
Ferra.ru: последние новости
Раскрыт принцип действия фильтра для воды у древних майя Раскрыт принцип действия фильтра для воды у древних майя Пользователи iPhone 12 рассказали о недостатках устройства Пользователи iPhone 12 рассказали о недостатках устройства Создана меняющая цвет из-за вируса ткань Создана меняющая цвет из-за вируса ткань
Наука и техника , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рыбаки случайно поймали гигантского морского дьявола
Рыбаки случайно поймали гигантского морского дьявола
Васильев попытался объяснить отказ помогать ребенку
Васильев попытался объяснить отказ помогать ребенку
Эксперт оценила дистанционное образование в РФ
Эксперт оценила дистанционное образование в РФ
На Луне нашли воду
На Луне нашли воду
Видео
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
00:44
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
00:27
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
Протесты против закона об абортах в Польше попали на видео
04:02
Протесты против закона об абортах в Польше попали на видео
Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем и попал на видео
00:27
Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем и попал на видео
Акции солидарности студентов белорусских вузов попали на видео
00:55
Акции солидарности студентов белорусских вузов попали на видео
Актера фильма «Т-34» избили на глазах жены и сына
00:27
Актера фильма «Т-34» избили на глазах жены и сына
Происшествия
Тысячи протестующих заполонили центр Минска
00:43
Тысячи протестующих заполонили центр Минска
В мире
Трамп заявил о соблюдении перемирия в Карабахе
01:19
Трамп заявил о соблюдении перемирия в Карабахе
В мире
Еще одна актриса заявила об отношениях с Тарзаном
00:23
Еще одна актриса заявила об отношениях с Тарзаном
Шоу-бизнес
В действиях протестующих в Минске заподозрили терроризм
02:16
В действиях протестующих в Минске заподозрили терроризм
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение