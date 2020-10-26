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Росатом изготовил «ядерную батарейку» для космических аппаратов 

Газета.Ru и ещё 3 26 октября 2020
Росатом создал «ядерную батарейку» для космоса
Фото: РИА Новости
Специалисты входящего в Росатом Научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара изготовили опытные образцы источников питания для космоса и авиации.
Как сообщила газета "Страна Росатом", изделия прошли все проверки и уже была выпущена первая опытная партия.
Отмечается, что источник питания работает на тритии — радиоактивном изотопе водорода, а энергия его излучения с помощью полупроводникового преобразователя превращается в электричество.
Как известно, такие источники нужны для подпитки маломощных электросистем, микроэлектромеханических схем, датчиков измерительных приборов и так далее.
В свою очередь, тритий удобен для создания таких "батареек", поскольку достаточно радиоактивен (период полураспада 12,3 года), но при этом его бета-излучение очень мягкое и не разрушает структуру полупроводниковых материалов, что позволит сохранять рабочие характеристики источника питания в течение 15 лет.
Мощность такой российской "батарейки" — 200 нановатт, диаметр 30 миллиметров, а высота — 15 миллиметров.
Как говорит начальник отдела разработки технологий и оборудования для изотопной продукции ВНИИНМ Александр Аникин, у устройства нет аналогов на российском рынке.
По его словам, на Западе такие же батареи делает американская компания CityLabs.

"Наше устройство уступает зарубежному по КПД преобразования: мы принципиально использовали только российские комплектующие, и полупроводниковых преобразователей такого качества, как в США, на отечественном рынке нет. Но удельная активность потока бета-частиц в российских батареях выше", — отметил Аникин.

Как известно, в этом году "Росатом" отмечает 75-летие атомной промышленности.
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Наука и техника , Александр Аникин , ВНИИНМ , Росатом , США
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