Росатом создал «ядерную батарейку» для космоса

Специалисты входящего в Росатом Научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара изготовили опытные образцы источников питания для космоса и авиации.

Как сообщила газета "Страна Росатом", изделия прошли все проверки и уже была выпущена первая опытная партия.

Отмечается, что источник питания работает на тритии — радиоактивном изотопе водорода, а энергия его излучения с помощью полупроводникового преобразователя превращается в электричество.

Как известно, такие источники нужны для подпитки маломощных электросистем, микроэлектромеханических схем, датчиков измерительных приборов и так далее.

В свою очередь, тритий удобен для создания таких "батареек", поскольку достаточно радиоактивен (период полураспада 12,3 года), но при этом его бета-излучение очень мягкое и не разрушает структуру полупроводниковых материалов, что позволит сохранять рабочие характеристики источника питания в течение 15 лет.

Мощность такой российской "батарейки" — 200 нановатт, диаметр 30 миллиметров, а высота — 15 миллиметров.

Как говорит начальник отдела разработки технологий и оборудования для изотопной продукции ВНИИНМ Александр Аникин , у устройства нет аналогов на российском рынке.

По его словам, на Западе такие же батареи делает американская компания CityLabs.

"Наше устройство уступает зарубежному по КПД преобразования: мы принципиально использовали только российские комплектующие, и полупроводниковых преобразователей такого качества, как в США, на отечественном рынке нет. Но удельная активность потока бета-частиц в российских батареях выше", — отметил Аникин.

Как известно, в этом году "Росатом" отмечает 75-летие атомной промышленности.