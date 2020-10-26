Названо опасное последствие COVID для детей

Ещё
Далее:
Читайте также:
Сериалы, которые показывают правду о России
Сериалы, которые показывают правду о России Смотреть сейчас ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Эксперт назвала возможное последствие коронавируса для детей 

RT на русском и ещё 11 1 час назад
Заболевание коронавирусной инфекцией детей грозит проблемами с фертильностью, заявила председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова на круглом столе ОНФ.
Эксперт призвала наблюдать за детьми, перенёсшими вирус в любой форме.
По её словам, обследования показали снижение когнитивных функций после перенесённого COVID-19 у 30%.

«На самом деле у мальчиков после перенесённой коронавирусной инфекции происходит серьёзное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений», — цитирует Намазову-Баранову РИА Новости.

Ранее в РАН опровергли предположение о том, что учащиеся школ являются активными разносчиками коронавируса. Там отметили, что это взрослые инфицируют детей, а не наоборот.
RT на русском: последние новости
Врач назвал группу людей, которым может не помочь вакцина от COVID-19 Врач назвал группу людей, которым может не помочь вакцина от COVID-19 Запатентован способный заряжаться из космоса квадрокоптер Запатентован способный заряжаться из космоса квадрокоптер В Москве отреагировали на идею депутата Рады потребовать от России компенсации В Москве отреагировали на идею депутата Рады потребовать от России компенсации
Наука и техника , Видео , РАН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузия назвала условие восстановления отношений с РФ
Грузия назвала условие восстановления отношений с РФ
Израиль станет жертвой борьбы США с российской авиацией
Израиль станет жертвой борьбы США с российской авиацией
Протестующие в Минске идут к резиденции Лукашенко
Протестующие в Минске идут к резиденции Лукашенко
«Примитивно дурят»: Андреева об опасности COVID-19
«Примитивно дурят»: Андреева об опасности COVID-19
Видео
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
00:44
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
00:27
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
Протесты против закона об абортах в Польше попали на видео
04:02
Протесты против закона об абортах в Польше попали на видео
Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем и попал на видео
00:27
Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем и попал на видео
Акции солидарности студентов белорусских вузов попали на видео
00:55
Акции солидарности студентов белорусских вузов попали на видео
Актера фильма «Т-34» избили на глазах жены и сына
00:27
Актера фильма «Т-34» избили на глазах жены и сына
Происшествия
Тысячи протестующих заполонили центр Минска
00:43
Тысячи протестующих заполонили центр Минска
В мире
Адвокат рассказал о состоянии Ефремова после апелляции
05:26
Адвокат рассказал о состоянии Ефремова после апелляции
Происшествия
Названо опасное последствие COVID для детей
05:58
Названо опасное последствие COVID для детей
Наука и техника
Массовая гибель рыбы в кубанской реке попала на видео
00:29
Массовая гибель рыбы в кубанской реке попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение