Названо опасное последствие COVID для детей

«На самом деле у мальчиков после перенесённой коронавирусной инфекции происходит серьёзное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений», — цитирует Намазову-Баранову РИА Новости.