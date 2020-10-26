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Раскрыта дата выхода Windows 10X 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Раскрыта дата выхода Windows 10X
Фото: Reuters
ОС от Microsoft для устройств с двумя экранами появится весной 2021 года. Об этом в своем Twitter рассказал журналист и сетевой инсайдер Зак Боуден (Zac Bowden).
По информации Боудена, финальная бета-версия Windows 10X появится до конца года. Специалист уточнил, что речь идет о RTM (Release To Manufacturers), то есть предрелизной сборке операционной системы, подготовленной для развертывания на компьютеры. Наиболее вероятно, что полноценный релиз ОС состоится весной 2021 года.
Также Боуден подчеркнул, что не слышал о том, что Microsoft проводит или собирается проводить какие-либо сессии публичного тестирования продукта. По его версии, в компании ожидают выхода RTM-версии, чтобы затем объявить о старте тестирования операционной системы.
Журналисты издания Softpedia напомнили о заявлении Microsoft, в котором говорилось о приоритетном выходе Windows 10X для девайсов с одним экраном. По их информации, выход полноценной версии для компьютеров с несколькими экранами произойдет на раньше 2022 года.
Летом стало известно, что релиз предназначенной для устройств с двумя дисплеями ОС от Microsoft сорвался. Задержка была связана с доработками системы и пандемией коронавируса. Инсайдеры сообщили, что Windows 10X будет выпущена не раньше 2021 года, при этом сперва компания покажет версию для компьютеров с одним экраном. Анонс специальной сборки операционной системы для разработчиков состоялся в феврале.
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Наука и техника , Microsoft
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