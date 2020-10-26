Раскрыта дата выхода Windows 10X 

ОС от Microsoft для устройств с двумя экранами появится весной 2021 года. Об этом в своем Twitter рассказал журналист и сетевой инсайдер Зак Боуден (Zac Bowden).

По информации Боудена, финальная бета-версия Windows 10X появится до конца года. Специалист уточнил, что речь идет о RTM (Release To Manufacturers), то есть предрелизной сборке операционной системы, подготовленной для развертывания на компьютеры. Наиболее вероятно, что полноценный релиз ОС состоится весной 2021 года.

Также Боуден подчеркнул, что не слышал о том, что Microsoft проводит или собирается проводить какие-либо сессии публичного тестирования продукта. По его версии, в компании ожидают выхода RTM-версии, чтобы затем объявить о старте тестирования операционной системы.

Журналисты издания Softpedia напомнили о заявлении Microsoft, в котором говорилось о приоритетном выходе Windows 10X для девайсов с одним экраном. По их информации, выход полноценной версии для компьютеров с несколькими экранами произойдет на раньше 2022 года.