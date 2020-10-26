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В Израиле заявили, что найдены гвозди с распятия Христа

News.ruиещё 3
1 час назад
Исследователи из Израиля сделали громкое заявление об идентификации гвоздей, которыми распяли Иисуса Христа. По их утверждению, гвозди найдены в погребальной пещере первого века, в месте упокоения первосвященника Иудеи Каиафы в Иерусалиме ещё в 1990 году.
Найдены гвозди с распятия Христа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В процессе идентификации учёные провели физический и химический анализ материалов из 25 гробниц. Показатели совпали лишь у частиц из пещеры Каиафы, сообщает «Москва24».
Подтверждением того, что гвозди использовались для распятия, учёные назвали найденные кусочки дерева и костей в ржавчине. То, что именно их применяли для казни Христа, по мнению учёных, доказывает их присутствие в пещере Каиафы, поскольку первосвященник якобы хранил гвозди.
В управлении древностей Израиля лишь заявили, что проделанная работа даёт пищу для размышлений. При этом подчеркнули, что прямая связь находки с пещерой не доказана, а гвозди могли применяться при наказании любого из нарушителей римского права.
Ранее NEWS.ru сообщал, что фотограф из Нидерландов Бас Утервийк опубликовал на своей странице в Twitter реалистичное изображение Иисуса Христа, воссозданное, по его словам, с использованием искусственного интеллекта. Изображение, на котором Иисус предстаёт мужчиной с типичной ближневосточной внешностью, вызвало неоднозначную реакцию пользователей Сети.
Наука и техника,Иисус Христос,Москва24,Иерусалим,Израиль,
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