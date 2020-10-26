Найдены гвозди с распятия Христа

Исследователи из Израиля сделали громкое заявление об идентификации гвоздей, которыми распяли Иисуса Христа . По их утверждению, гвозди найдены в погребальной пещере первого века, в месте упокоения первосвященника Иудеи Каиафы в Иерусалиме ещё в 1990 году.

В процессе идентификации учёные провели физический и химический анализ материалов из 25 гробниц. Показатели совпали лишь у частиц из пещеры Каиафы, сообщает «Москва24».

Подтверждением того, что гвозди использовались для распятия, учёные назвали найденные кусочки дерева и костей в ржавчине. То, что именно их применяли для казни Христа, по мнению учёных, доказывает их присутствие в пещере Каиафы, поскольку первосвященник якобы хранил гвозди.

В управлении древностей Израиля лишь заявили, что проделанная работа даёт пищу для размышлений. При этом подчеркнули, что прямая связь находки с пещерой не доказана, а гвозди могли применяться при наказании любого из нарушителей римского права.