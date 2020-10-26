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Запатентован способный заряжаться из космоса квадрокоптер 

RT на русском и ещё 2 2 часа назад
Запатентован заряжающийся из космоса квадрокоптер
Фото: ТАСС
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала квадрокоптер, который будет способен получать энергию от лазерного луча, сгенерированного на земле, в воздухе или в космосе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на патент, распространенный Федеральным институтом промышленной собственности.
Отмечается, что излучение лазерного луча преобразуется в фотоэлектрический ток, который в свою очередь преобразуется в переменный, необходимый для движения квадрокоптера.
25 ноября 2019 года десятиклассница Мария Лозина из Королёва представила аппарат для уборки космического мусора собственной разработки на всероссийском форуме профессиональной навигации «Проектория» в Ярославле.
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Наука и техника , Технологии , РКК Энергия
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