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Умер глава Samsung Ли Гон Хи 

РИА Новости и ещё 5 3 часа назад
Умер глава Samsung Ли Гон Хи
Фото: TASS/Zuma
Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи умер на 79-м году жизни, передает агентство Рёнхап.
Бизнесмен скончался в воскресенье в больнице Samsung в Сеуле.
Ли Гон Хи родился в 1942 году и стал в 1987 году вторым председателем Samsung, сменив на этом посту своего отца и основателя группы Ли Бён Чхоля.
В 2014 году Ли Гон Хи перенес сердечный приступ, после чего контроль над корпорацией фактически перешел к его сыну, вице-президенту дочерней компании группы Samsung ElectronicsЛи Чжэ Ёну, который считается преемником.
При этом южнокорейская прокуратура подозревает, что в ходе получения власти в концерне Ли Чжэ Ён участвовал в незаконных махинациях при слиянии компаний внутри корпорации, чтобы получить контроль над Samsung Group.
Помимо Ли Чжэ Ёна, у Ли Гон Хи остались дочери Ли Бу Чжин и Ли Со Хён. Еще одна дочь, Ли Юн Хён, покончила с собой в 2005 году.
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Наука и техника , В мире , Юн Хен , Южная Корея , Сеул
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