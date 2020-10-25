Умер глава Samsung Ли Гон Хи 

Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи умер на 79-м году жизни, передает агентство Рёнхап

Бизнесмен скончался в воскресенье в больнице Samsung в Сеуле

Ли Гон Хи родился в 1942 году и стал в 1987 году вторым председателем Samsung, сменив на этом посту своего отца и основателя группы Ли Бён Чхоля.

В 2014 году Ли Гон Хи перенес сердечный приступ, после чего контроль над корпорацией фактически перешел к его сыну, вице-президенту дочерней компании группы Samsung Electronics Ли Чжэ Ёну , который считается преемником.

При этом южнокорейская прокуратура подозревает, что в ходе получения власти в концерне Ли Чжэ Ён участвовал в незаконных махинациях при слиянии компаний внутри корпорации, чтобы получить контроль над Samsung Group