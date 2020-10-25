Что станет с COVID-19 в ближайшие годы

Случаи заболевания коронавирусом будут ещё ближайшие несколько лет, заявил РИА Новости врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
"В ближайшие несколько лет случаи коронавируса точно будут. Коронавирус никуда не денется", — сказал Тимаков.
Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 16 521 до 1 497 167.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.