Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Инфекционист считает, что коронавирус никуда не денется в ближайшие годы 

РИА Новости и ещё 2 22 минуты назад
Что станет с COVID-19 в ближайшие годы
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Случаи заболевания коронавирусом будут ещё ближайшие несколько лет, заявил РИА Новости врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

"В ближайшие несколько лет случаи коронавируса точно будут. Коронавирус никуда не денется", — сказал Тимаков.

Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в России за последние сутки выросло на 16 521 до 1 497 167.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Мамочку из Ивантеевки судят за драку в ОВД
Последние новости
Назван простой способ "определить" зараженного коронавирусом Назван простой способ "определить" зараженного коронавирусом Малышева назвала "суперпродукты" против коронавируса Малышева назвала "суперпродукты" против коронавируса "Жалкий человек": Пашаев жестко высмеял Ефремова "Жалкий человек": Пашаев жестко высмеял Ефремова
Наука и техника , Евгений Тимаков , ВОЗ , РИА Новости , Москва , Московская область , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Cобчак сошла с ума
Cобчак сошла с ума
Умер Успенский
Умер Успенский
Ереван выбрал США вместо России
Ереван выбрал США вместо России
Видео
«Бурлящее» из-за дельфинов море у берегов Анапы сняли на видео
00:40
«Бурлящее» из-за дельфинов море у берегов Анапы сняли на видео
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
00:40
Пассажир ударил кондуктора и попал на видео
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
00:29
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе и попал на видео
Опубликовано видео последствий ДТП под Новосибирском
00:31
Опубликовано видео последствий ДТП под Новосибирском
Опубликовано видео «штурмующих» осенний пляж в Сочи россиян
00:35
Опубликовано видео «штурмующих» осенний пляж в Сочи россиян
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
01:25
Погоня за лихачом на «трехколесном» BMW попала на видео
Происшествия
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
00:23
Мужчину без маски жестко задержали полицейские при ребенке
Происшествия
Турция заговорила об альтернативе российским С-400
00:15
Турция заговорила об альтернативе российским С-400
Армия
«Вы знаете, что ковида такого нет?»
01:28
«Вы знаете, что ковида такого нет?»
Общество
Смертность при COVID-19 ускорилась
05:17
Смертность при COVID-19 ускорилась
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение