Американцы используют Луну не по назначению 

НАСА опубликовало конечный план подготовки миссий Artemis, цель которых — отправить в 2024 году экипаж на Луну, а в 2030 году построить там постоянный форпост.

Космическое агентство делает ставку на создание базового лагеря на Южном полюсе спутника Земли. Там, мол, на дне кратеров содержатся большие объемы замороженной воды. Астронавты будут растапливать этот лед и разделять с помощью электричества на жидкий кислород и водород. Кислородом будут дышать, а водород использовать как топливо для ракет и лунных вездеходов. На весь этот цирк, учитывая, что мощностей делать из воды ракетное топливо толком нет даже на Земле, НАСА просит у Конгресса $28 млрд

Примечательно, что никаких научно-практических обоснований, кроме развития космического туризма, для освоения Луны не приводится. Из-за этого и не только специалисты считают лунную программу очередным блефом, который направлен на внешнего слушателя. В частности, на Россию. Истинная цель этих заявлений — втянуть нас в бессмысленную космическую гонку за абсолютно бесполезный приз.