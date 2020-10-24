Названы неконтролируемые источники СOVID-19

Бессимптомные носители COVID-19 являются скрытыми и неконтролируемыми источниками заражения вирусом, заявил «Парламентской газете» член президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии и глава отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев
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«Я считаю, что самыми опасными [переносчиками СOVID-19] являются знаменитые бессимптомники. Когда-то их по недоразумению называли переболевшими без симптомов. Это глупости! Болезней без симптомов не бывает. Это здоровые люди, которые являются вирусоносителями. В их организме СOVID-19 сформировал латентную форму вирусной инфекции», — объяснил эксперт.
Такую форму инфекции, по словам профессора, специалисты называют обоюдовыгодной — некоторые люди не заражаются СOVID-19, являясь его носителем. При этом вирус, находясь в организме человека, сохраняется как вид. Именно поэтому «французы назвали латентную вирусную инфекцию джентельменским соглашением».
По мнению академика, бессимптомные носители СOVID-19 также являются вирусовыделителями.
«Переболевшие корью никого не заражают, а они заражают коронавирусом», — пояснил он.
Вредоносная инфекция, скапливаясь во рту бессимптомника, преимущественно передается воздушно-капельным путем. Поэтому, считает эксперт, именно такие носители вируса сегодня «являются скрытыми и неконтролируемыми источниками заражения».
По последним данным, за минувшие сутки за минувшие сутки в России зафиксировано 17 340 случаев заражения, 11 263 человека выздоровели, 283 — скончались.