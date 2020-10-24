Названы неконтролируемые источники СOVID-19

Такую форму инфекции, по словам профессора, специалисты называют обоюдовыгодной — некоторые люди не заражаются СOVID-19, являясь его носителем. При этом вирус, находясь в организме человека, сохраняется как вид. Именно поэтому «французы назвали латентную вирусную инфекцию джентельменским соглашением».