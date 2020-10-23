NASA заинтриговало новым открытием

Речь, видимо, идет о каком-то невероятном событии, если агентство анонсировало его «премьеру», которая должна состояться в понедельник 26 октября 2020 года.

Фото: NASA/Jim Ross NASA/Jim Ross

NASA сделало на Луне какое-то открытие, о котором пока не хочет рассказывать, создавая интригу.

Таинственное открытие, сделанное в ходе какого-то научного исследования, касается Луны. Точнее мы узнаем об этом в понедельник — пресс-конференция назначена на 12 часов по восточному поясному времени (20:00 по московскому), а смотреть ее можно будет в прямом эфире на сайте агентства.

Говоря об открытии, NASA упоминает амбициозную программу агентства «Артемида», в ходе которой планируется высадка астронавтов на южный полюс Луны в 2024 году.