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Создана меняющая цвет из-за вируса ткань 

Ferra.ru 2 часа назад
Создана меняющая цвет из-за вируса ткань
Фото: ferra.ru
Представьте, если бы можно было протереть поверхность тряпкой, и последняя бы поменяла цвет, тем самым информируя вас о наличии вируса на поверхности. Учёные из Университета Содружества Виргинии решили реализовать такой сценарий и создали ткань, которая может менять цвет в зависимости от разных факторов.
Специалисты внедрили жидкие кристаллы в ткань. Из-за смены температуры материал может менять цвет. Для создания материала учёные использовали своего рода электропрялку, которая, скорее, напоминает автомат по производству сахарной ваты. Материал вытягивается в волокна и скатывается в листы.
Если сделать медицинскую маску из такого материала, то владелец будет видеть, когда её нужно сменить. А в случае с чистящими салфетками человек сможет протирать ими поверхность до тех пор, пока они не перестанут менять цвет.
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