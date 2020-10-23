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У шимпанзе нашли сходство с пожилыми людьми 

Мир24 и ещё 1 1 час назад
У шимпанзе нашли сходство с пожилыми людьми
Фото: «Мир 24» / Екатерина Дегтерева
Определенные особенности поведения, которые считались уникальными для человека, свойственны и приматам. Вероятно, они начали формироваться еще у наших далеких общих предков, выяснили ученые из Гарвардского университета.
Психологи и приматологи пронаблюдали за шимпанзе и обнаружили, что в пожилом возрасте они не заводят новых знакомств и общаются с узким кругом старых друзей. То же характерно и для людей, сообщает Science.
Исследование заняло 20 лет (с 1996 по 2016 годы). Ученые наблюдали за популяцией шимпанзе, обитающей в национальном парке Уганды. Особенно они выделяли самцов в возрасте от 15 до 58 лет — они более склонны к социальным контактам, чем самки.
Оказалось, что в молодости шимпанзе активно заводят новых друзей, и общение происходит бурно, зачастую — со вспышками агрессии. Но с возрастом они прерывают связи, которые приносят негатив, и оставляют возле себя лишь немногих близких друзей. Именно они и составляют им компанию в старости.
Такие же поведенческие модели можно увидеть и у Homo sapiens. Раньше ученые полагали, что люди с возрастом меняются, так как чувствуют приближение смерти. Но шимпанзе, которые не осознают, что смертны, ведут себя точно так же. Можно предположить, что у данной особенности есть глубокие эволюционные корни.
Ранее ученые заявили, что характерные движения губ шимпанзе являются зачатками речи. Эту особенность заметили как у одомашненных, так и у диких приматов.
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Комментарии 1
Наука и техника , Гарвардский университет , Уганда
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