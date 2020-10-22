Ученые усомнились в обнаружении признаков жизни на Венере 

Научная публикация об обнаружении фосфинов в атмосфере Венеры удалена из архива сайта комплекса радиотелескопов ALMA в Чили для перепроверки данных после обнаружения ошибки.

"Ведется оценка качества данных после обнаружения проблемы", — говорится в примечании к проекту публикации. Сама статья не доступна.

Кроме того, в соцсетях появилось сообщение команды ALMA, в котором утверждается, что вместе с профессором астрономии из Кардиффского университета Джейн Гривз (Jane Greaves) они ведут анализ изначальных данных. "Пока этот процесс не будет завершен, мы не можем сказать, повлияла ли эта проблема на обнаружение фосфина", — говорится в сообщении.