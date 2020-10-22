Хуже, чем год назад: назван недостаток iPhone 12

Техножурналисты по всему миру начали тестирование смартфона iPhone 12 компании Apple и пришли к неутешительному выводу — аккумулятор новой модели может расстроить тех, кто привык к длительному времени автономной работы. Одна из причин быстрой разрядки устройства — использование технологии 5G.

В интернете появились первые обзоры на iPhone 12 и iPhone 12 Pro, официальный старт продаж которых начнется в эту пятницу, 23 октября. Журналисты отмечают отличную фотокамеру нового устройства, быстродействие процессора, а также высокую скорость передачи файлов при включенном 5G.

Но не обошлось и без недостатков. Так, обозреватель The Verge Нилай Патель одним из основных минусов iPhone 12 Pro назвал слишком быструю разрядку аккумулятора.

Для того, чтобы проверить батарею нового гаджета при использовании сетей пятого поколения, Патель на один день отправился в зону 5G в Нью-Йорке

«Но за этот единственный день батарея iPhone 12 Pro «умерла» гораздо раньше, чем я рассчитывал. После 2,5 часа активной работы у меня осталось всего 18% заряда», — пишет обозреватель.

Патель связывает быструю разрядку с использованием 5G, а именно технологии mmWave, которая является наиболее энергозатратной. Он сообщил, что связался с Apple по поводу времени работы iPhone 12 Pro без подзарядки. Как заявил производитель, ожидается, что пользователям должно хватать заряда батареи на сутки.

О том, что аккумулятор новых гаджетов от Apple оставляет желать лучшего, сообщил и портал Engadget. Как заявил автор обзора Крис Веласко, iPhone 12 «немного хуже, чем iPhone 11» в плане времени автономной работы.

«Если вам нужен новый iPhone с максимально возможной продолжительностью жизни батареи, то вам лучше подождать выхода iPhone 12 Pro Max», — отметил Веласко.

Остался не удовлетворен новыми моделями iPhone и портал Tom's Guide. Сообщается, что iPhone 12 продержался в режиме активного использования при включенном 5G лишь 8 часов 25 минут против 11 часов и 16 минут у прошлогоднего iPhone 11, использующего 4G.

iPhone 12 в режиме 4G также уступил предыдущей модели — 10 часов и 23 минуты.

iPhone 12 Pro справился немного лучше — 9 часов и 6 минут в сетях пятого поколения (11 часов 24 минуты в 4G). Прошлогодний iPhone 11 Pro проработал в таком же режиме 10 часов и 24 минуты.

Новая линейка iPhone 12 была представлена Apple на презентации 13 октября. В нее вошли сразу четыре устройства — iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Все четыре гаджета получили OLED-экраны. Внешне они напоминают iPhone 4 и iPhone 5, а также новые iPad Pro и iPad Air — у всей линейки можно наблюдать алюминиевые плоские рамки по краям корпуса. Внутри смартфонов установлен чип A14 Bionic, чья эффективность на 50% выше процессора прошлого поколения. Также все устройства из новой линейки получили поддержку технологии 5G, которая впервые за всю историю Apple появилась в гаджетах компании.