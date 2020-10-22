Обезьяны понимают сложные языковые конструкции

Международная группа ученых под руководством Цюрихского университета опубликовала исследование, посвященное эволюции языка, теме, которая до сих пор оставалась мало изученной. Они выяснили, что люди — не единственные существа, которые могут понимать принципы построения сложных языковых конструкций. Результаты экспериментов, основанных на «искусственной грамматике», показали, что приматы тоже умеют это делать, и вероятно эта способность появилась у них еще 40 млн. лет назад.

Наиболее важный навык, необходимый для восприятия языка — понимание отношения между словами, даже если они разделены другими частями фразы. Мы понимаем, что в предложении «собака, которая укусила кошку, убежала», убежала собака, а не кошка, хотя между существительным и глаголом есть несколько других слов. Для экспериментов исследователи изобрели искусственную грамматику, в которой значимые последовательности формировались путем объединения различных звуков, а не слов. Ученые сравнили способности определять зависимости между частями фразы у мартышек, шимпанзе и людей. Испытуемых учили новой грамматике, в которой за определенными звуками всегда следовали другие конкретные звуки. Например, звук «Б» всегда шел за звуком «A», даже если они были разделены другими акустическими сигналами. В последующих экспериментах исследователи воспроизводили звуковые комбинации, нарушающие изученные правила. В этих случаях поведение мартышек и шимпанзе менялось — они вдвое дольше смотрели на громкоговоритель, издающий звуки. Для исследователей это стало признаком удивления животных, вызванного «грамматической ошибкой».