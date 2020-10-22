Обезьяны понимают сложные языковые конструкции

Международная группа ученых выяснила, что шимпанзе и мартышки понимают правила искусственно созданной грамматики и замечают в них ошибки. Таким образом, важнейший когнитивный элемент языка — способность понимать отношение между звуками фразы, сформировался у приматов около 40 млн. лет назад. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.
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Международная группа ученых под руководством Цюрихского университета опубликовала исследование, посвященное эволюции языка, теме, которая до сих пор оставалась мало изученной. Они выяснили, что люди — не единственные существа, которые могут понимать принципы построения сложных языковых конструкций. Результаты экспериментов, основанных на «искусственной грамматике», показали, что приматы тоже умеют это делать, и вероятно эта способность появилась у них еще 40 млн. лет назад.
Наиболее важный навык, необходимый для восприятия языка — понимание отношения между словами, даже если они разделены другими частями фразы. Мы понимаем, что в предложении «собака, которая укусила кошку, убежала», убежала собака, а не кошка, хотя между существительным и глаголом есть несколько других слов. Для экспериментов исследователи изобрели искусственную грамматику, в которой значимые последовательности формировались путем объединения различных звуков, а не слов. Ученые сравнили способности определять зависимости между частями фразы у мартышек, шимпанзе и людей. Испытуемых учили новой грамматике, в которой за определенными звуками всегда следовали другие конкретные звуки. Например, звук «Б» всегда шел за звуком «A», даже если они были разделены другими акустическими сигналами. В последующих экспериментах исследователи воспроизводили звуковые комбинации, нарушающие изученные правила. В этих случаях поведение мартышек и шимпанзе менялось — они вдвое дольше смотрели на громкоговоритель, издающий звуки. Для исследователей это стало признаком удивления животных, вызванного «грамматической ошибкой».
«Результаты показывают, что все три вида обладают способностью воспринимать зависимости между звуковыми сигналами. Вероятно, эта способность широко распространена среди приматов, — рассказывает ведущий автор исследования Саймон Таунсенд. — Это свидетельствует о том, что важнейший элемент, необходимый для развития языка, уже существовал у наших общих с современными обезьянами предков. Так как мартышки отделились около 40 млн. лет назад, вероятно, этот навык развился задолго до появления человеческого языка».