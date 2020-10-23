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Ученые создали мазь от ожогов с магнитными частицами

Управа района Савеловский города Москвыиещё 2
38 минут назад
Сотрудники Красноярского научного центра РАН добавили магнитные наночастицы к мази от ожогов на основе антибиотика. Оказалось, что новый препарат убивает больше болезнетворных бактерий и быстрее заживляет ткани.
Создана мазь от ожогов с магнитными частицами
Фото: Популярная механикаПопулярная механика
Магнитные частицы в составе мази способствуют быстрому попаданию антибиотика в ткани, благодаря чему ожоги заживают быстрее.
«Сами магнитные частицы, конечно, не могут быть лекарственным средством. Мы их используем как носитель лекарства. Под воздействием магнитного поля наночастицы усиливают попадание антибиотика вглубь, и лечение более эффективно», — рассказала Оксана Коленчукова, один из авторов работы и ведущий научный сотрудник НИИ медицинских проблем Севера.
Ученые добавили к антибиотику частицы магнитного ферригидрита, потому что этот минерал синтезируется бактериями. Это значит, что он биологически совместим с организмом человека.
Средство уже прошло испытания на лабораторных крысах. В результате выяснилось, что кожный покров животных восстанавливался спустя 10 дней, при этом количество болезнетворных бактерий стремительно снижалось. Значительное улучшение состояния животных наблюдалось уже через три дня после применения мази.
Исследователи объясняют, что использовать частицы ферригидрита выгодно потому, что их можно производить проще и быстрее, чем синтетические частицы. Кроме того, эти наночастицы не токсичны для живых организмов.
Ученые планируют проводить дополнительные исследования, чтобы подстроить препарат под человеческий организм.
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