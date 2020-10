Ученые научились предсказывать появление торнадо

Английские ученые впервые выяснили, как образуются торнадо на холодных атмосферных фронтах. Это позволит метеорологам с большей точностью их предсказывать и заранее предупреждать население об опасности. Исследование опубликовано в Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society.

Ежегодно в Великобритании бушует около 30 торнадо. Каждое из них может быть опасно для людей, поэтому очевидна необходимость заранее их предсказывать. Однако до сих пор не существует методов прогнозирования торнадо, которые возникают на холодном атмосферном фронте, а именно так образуется около 40% всех смерчей. Поэтому ученые ищут, как можно предсказывать их появление, чтобы лучше защищать людей от подобных природных явлений. И английским метеорологам удалось найти способ.

«Торнадо — относительно обычная погодная опасность на холодных фронтах Великобритании. Но у нашего Метеорологического бюро никогда прежде не было способа предсказать, какие холодные фронты могут вызывать торнадо. Кроме того, мы не понимаем, почему на одних фронтах торнадо возникаю, а на других — нет. Но наши результаты должны помочь улучшить прогнозы Великобритании о локализованном сильном ветре, связанном с такими погодными системами. Это позволит организациям и людям заранее принимать необходимые меры предосторожности, чтобы минимизировать ущерб и риски», — рассказал Мэтью Кларк из английского Метереологического бюро, один из авторов исследования.

Ученые проанализировали отчеты о торнадо от Организации по исследованию торнадо и штормов (TORRO), радиолокационные изображения и географическое положение 114 погодных явлений за 35-летний период. Они определили, какие холодные фронты могут вызвать один торнадо, какие — несколько, а какие — ни одного. Исследование показало, что большинство смерчей образуется, когда область сильных ветров приближается к фронту с холодной стороны. Из-за этого фронт изгибается и в нем получается своеобразная выпуклость, из-за чего увеличивается контраст скорости и направления ветра. Там, где этот контраст со временем увеличивается, смерч с большей вероятностью «раскрутится» вдоль фронта. Иногда в этой ситуации могут происходить относительно крупные вспышки торнадо. Синоптики могут распознавать эти погодные условия и предупреждать население.