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Опубликовано видео приземления «Союз МС-16» 

Вадим Дроздов 26 минут назад
22 октября примерно в 5:54 по московскому времени В Казахстане приземлился спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-16». На борту находился международный экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофер Кэссиди.
"Союз МС-16" — транспортный пилотируемый космический корабль, запуск которого с космодрома Байконур к Международной космической станции состоялся 9 апреля 2020 года. Сближение корабля с МКС выполнялось по укороченной четырёхвитковой схеме. Автоматическая стыковка с модулем Поиск произошла через шесть часов — 9 апреля 2020 года в 14:13:21 по международному времени.
Наука и техника , Видео , Анатолий Иванишин , Иван Вагнер , Кристофер Кэссиди , Роскосмос , NASA
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