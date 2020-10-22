Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты

Назван еще один способ попадания коронавируса в организм 

Слово и Дело и ещё 3 2 часа назад
Назван еще один способ попадания коронавируса в организм
Фото: РИА Новости
Причину агрессивного поведения нового типа коронавируса выяснили эксперты. Результаты их исследований опубликованы в статьях журнала Science.
Коронавирус SARS-CoV-2, как и SARS-CoV, достигает клеток через рецептор ACE2, подчеркнулиспециалисты. Однако вспышка атипичной пневмонии во втором случае была не такая глобальная, как ситуация с COVID-19.
Коронавирус использует нейропилин-1, чтобы проще проникать в клетки, выяснили медики. Выводы медицинских сотрудников должны помочь научному сообществу в создании препарата от коронавирусной инфекции. Ингибирование нейропилина-1 способно снизить вероятность заражения клеток в несколько раз.
Видео дня. Российские чиновники избирательно подключают газ в Париже
Слово и Дело: последние новости
Нидерландские онкологи нашли новые слюнные железы в организме человека Нидерландские онкологи нашли новые слюнные железы в организме человека Роскосмос рассказал о самочувствии экипажа "Союза МС-16" после посадки Роскосмос рассказал о самочувствии экипажа "Союза МС-16" после посадки Ученые обнаружили новый фактор повышенного риска смерти при COVID-19 Ученые обнаружили новый фактор повышенного риска смерти при COVID-19
Наука и техника , Биология , Коронавирус , COVID-19
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Норкин рассказал анекдот о Путине
Норкин рассказал анекдот о Путине
Кремль ответил Киеву по поводу водоснабжения Крыма
Кремль ответил Киеву по поводу водоснабжения Крыма
Фото Муцениеце в купальнике восхитило фанатов
Фото Муцениеце в купальнике восхитило фанатов
Онищенко отреагировал на уничтожение аппаратов ИВЛ в США
Онищенко отреагировал на уничтожение аппаратов ИВЛ в США
Видео
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
02:17
Россиянин столкнулся с хищным китом в Японском море
Общество
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
00:53
Опубликовано видео извержения вулкана на Камчатке
Происшествия
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
00:48
Доведший до истерики мошенника Харламов попал на видео
Шоу-бизнес
Специальная обработка бронетехники попала на видео
00:19
Специальная обработка бронетехники попала на видео
Армия
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
00:20
Появилось видео сопровождения B-1В ВВС США
Армия
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
02:08
Уличные баннеры с угрозами смерти попали на видео
Общество
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
01:14
Опубликовано видео приземления «Союз МС-16»
Наука и техника
«Молочная река» в Сочи попала на видео
00:12
«Молочная река» в Сочи попала на видео
Российский массажист силой вывернул голову младенцу и попал на видео
00:15
Российский массажист силой вывернул голову младенцу и попал на видео
Опубликовано видео ДТП с участием такси на юге Москвы
00:46
Опубликовано видео ДТП с участием такси на юге Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение