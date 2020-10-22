Назван еще один способ попадания коронавируса в организм 

Причину агрессивного поведения нового типа коронавируса выяснили эксперты. Результаты их исследований опубликованы в статьях журнала Science.

Коронавирус SARS-CoV-2, как и SARS-CoV, достигает клеток через рецептор ACE2, подчеркнули специалисты. Однако вспышка атипичной пневмонии во втором случае была не такая глобальная, как ситуация с COVID-19.

Коронавирус использует нейропилин-1, чтобы проще проникать в клетки, выяснили медики. Выводы медицинских сотрудников должны помочь научному сообществу в создании препарата от коронавирусной инфекции. Ингибирование нейропилина-1 способно снизить вероятность заражения клеток в несколько раз.