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Xiaomi выпустит «убийцу» iPhone 12 mini 

Lenta.ru 1 час назад
Xiaomi выпустит «убийцу» iPhone 12 mini
Фото: Vincent Yu / AP
Xiaomi рассматривает возможность представить альтернативу iPhone 12 mini. Об этом в своем блоге на Weibo заявил топ-менеджер компании Лу Вейбин (Lu Weibing).
Вейбин рассказал, что Xiaomi тоже хочет выпустить компактный аппарат с продвинутыми характеристиками. Он намекнул, что подобный девайс выйдет под брендом Redmi, который принадлежит одноименной дочерней компании Xiaomi. Однако Лу Вейбин заметил, что в этом случае производителю придется пожертвовать емкостью аккумулятора и временем автономной работы смартфона.
Топ-менеджер корпорации не уточнил, когда подобный смартфон может появиться в линейке Redmi. Оригинальная публикация Вейбина собрала более четырех тысяч комментариев. Часть пользователей заметила, что в выпуске компромиссного флагмана нет необходимости, тогда как другая заявила, что с нетерпением будет ждать выхода «убийцы» iPhone.
Новая серия смартфонов Apple, куда вошел доступный iPhone 12 mini, была анонсирована 13 октября. Аппарат получил 5,4-дюймовый OLED-дисплей, чип A14 Bionic, поддержку 5G. В начале сентября еще не вышедший на тот момент iPhone 12 раскритиковал топ-менеджер Xiaomi Чжан Гоцюань (Zhang Guoquan). Он пристыдил Apple за то, что та жертвует емкостью батареи в своих смартфонах, тогда как аппараты с поддержкой 5G отличаются повышенным энергопотреблением.
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Наука и техника , Apple
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