Xiaomi выпустит «убийцу» iPhone 12 mini 

Xiaomi рассматривает возможность представить альтернативу iPhone 12 mini. Об этом в своем блоге на Weibo заявил топ-менеджер компании Лу Вейбин (Lu Weibing).

Вейбин рассказал, что Xiaomi тоже хочет выпустить компактный аппарат с продвинутыми характеристиками. Он намекнул, что подобный девайс выйдет под брендом Redmi, который принадлежит одноименной дочерней компании Xiaomi. Однако Лу Вейбин заметил, что в этом случае производителю придется пожертвовать емкостью аккумулятора и временем автономной работы смартфона.

Топ-менеджер корпорации не уточнил, когда подобный смартфон может появиться в линейке Redmi. Оригинальная публикация Вейбина собрала более четырех тысяч комментариев. Часть пользователей заметила, что в выпуске компромиссного флагмана нет необходимости, тогда как другая заявила, что с нетерпением будет ждать выхода «убийцы» iPhone.