Для кого вакцина от COVID-19 окажется бесполезна

Вакцина от коронавируса может не подействовать на некоторых людей, так как у них возникнут проблемы с выработкой антител, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн

Альтштейн отметил, что такая проблема наблюдается у людей с иммунодефицитом, и на них прививка от COVID-19 действительно может не подействовать.

"Люди отличаются по способности вырабатывать антитела, но выделить их четко на группы довольно сложно. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает", — сказал медик в беседе с ura.ru.

Кроме того, медик усомнился в информации о том, что антитела плохо вырабатываются у пожилых, людей в стрессе, принимающих противовоспалительные препараты и злоупотребляющих спиртными напитками.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что массовая вакцинация россиян от COVID-19, вероятно, начнется уже в ноябре.