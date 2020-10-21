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Вирусолог назвал категорию людей, которым не поможет вакцина от COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 35 минут назад
Для кого вакцина от COVID-19 окажется бесполезна
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
Вакцина от коронавируса может не подействовать на некоторых людей, так как у них возникнут проблемы с выработкой антител, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Альтштейн отметил, что такая проблема наблюдается у людей с иммунодефицитом, и на них прививка от COVID-19 действительно может не подействовать.

"Люди отличаются по способности вырабатывать антитела, но выделить их четко на группы довольно сложно. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает", — сказал медик в беседе с ura.ru.

Кроме того, медик усомнился в информации о том, что антитела плохо вырабатываются у пожилых, людей в стрессе, принимающих противовоспалительные препараты и злоупотребляющих спиртными напитками.
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что массовая вакцинация россиян от COVID-19, вероятно, начнется уже в ноябре.
Актуальные данные о ситуации сCOVID-19в России и мире представлены на порталестопкоронавирус.рф.
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Наука и техника , Анатолий Альтштейн , Александр Гинцбург , РИА Ura.ru
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