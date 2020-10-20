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Сети-призраки составили 10% от всего мусора в океане 

Популярная механика 57 минут назад
Сети-призраки составили 10% от всего мусора в океане
Фото: Unsplash
WWF (Всемирный фонд дикой природы) заявил, что ежегодно в океане остается до миллиона тонн рыболовных снастей, что составляет 10% от всего морского мусора. Эксперты говорят, что такой тип отходов, который называется «призрачным», является смертельным для морских млекопитающих, птиц и черепах.
Одной из главных проблем человеческого влияния на различные экосистемы Земли является мусор. И если на суше мы можем видеть его, понимая масштаб катастрофы, то в океане это сделать сложнее.
Многие специалисты считают, что люди недооценивают роль океана в нашей жизни. «Наш океан — невоспетый герой в борьбе с климатическим кризисом. Сегодня на планете было бы уже на 35 градусов жарче, если бы океан не защищал нас», — сказала Сара Янг, глава отдела морской политики WWF. «Но океан не сможет защитить нас, если мы не защитим его в свою очередь». Янг добавила: «Загрязняя океан пластиком и сетями-призраками мы уничтожаем дикую природу и жизненно важные морские экосистемы, которые могли бы помочь нам справиться с изменением климата. Чтобы действительно защитить как морскую жизнь, так и человеческую, мы должны принять меры по восстановлению океана».
В докладе говорится, что ежегодно в океане остается от 500 000 до 1 миллиона тонн рыболовных снастей, причем в некоторых случаях сети, удочки и приманки выбрасываются, чтобы скрыть незаконную рыболовную деятельность.
По данным WWF, морской мусор поражает две трети морских млекопитающих, половину морских птиц и все виды морских черепах. Среди всех отходов, которые попадают в океан, сети-призраки самые смертельные. Многие существа умирают медленной, болезненной смертью, запутавшись в старых сетях или лесках.
Чтобы изменить ситуацию, WWF призвал правительства обязывать производства маркировать рыболовные снасти, чтобы можно было узнавать их владельцев. А также необходимо пересмотреть условия утилизации и переработки сетей и попробовать создавать рыболовное оборудование из биоразлагаемых компонентов.
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Наука и техника , Сара Янг
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