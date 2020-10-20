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Спуск и посадку на Луну будут снимать на видео 

Популярная механика и ещё 1 1 час назад
Спуск и посадку на Луну будут снимать на видео
Фото: Zandef Deksit
Калифорнийский стартап Zandef Deksit получил грант от NASA на разработку специальной камеры для видеосъёмки посадки космических аппаратов на Луну.
Программа NASA под названием «Артемида» предполагает не только высадку людей на Луне в 2024 году, но и постоянное присутствие на спутнике астронавтов. Это подразумевает регулярные полёты к спутнику, а чтобы усовершенствовать технологию посадки космических аппаратов, американским инженерам весьма полезно посмотреть на прилунение со стороны. Для этого NASA выделило 650 тысяч долларов на разработку системы, которая позволила бы запечатлеть на видео спуск лунного модуля и касание поверхности спутника.
Владелец стартапа Джейсон Мезилис ранее участвовал в разработке микрофона для марсохода Perseverance, а работу над камерой, получившей название Lunar ExoCam, калифорнийские инженеры начали несколько месяцев назад на собственные средства. Они изготовили несколько опытных устройств и провели серию тестов, в ходе которых определились с дизайном и конструкцией камеры.
ExoCam представляет собой видеокамеру с 360-градусным обзором размером с кулак, которая закреплена в центре сферы из гибких металлических обручей. Лунный аппарат должен сбросить несколько таких устройств с борта за 10-15 секунд до посадки, а гибкая сфера смягчит удар о поверхность Луны: на испытаниях камеру сбрасывали при помощи беспилотника с 50 метров безо всякого ущерба, заодно убедившись, что ракетный двигатель не забьётся пылью от упавшей камеры.
Полученный от NASA грант позволит продолжить испытания: в 2021 году Lunar ExoCam сбросят с ракеты Xodiac компании Masten и в случае успешного исхода камеру можно будет установить на автономные станции, которые полетят на Луну в 2024 году. С помощью видеозаписи учёные надеются рассмотреть, как реактивная струя разбрасывает лунный грунт, а кадры посадки помогут сделать лунную программу популярнее и даже вдохновить людей интересоваться наукой.
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Наука и техника , NASA , США
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