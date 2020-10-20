Онищенко добавил, что человечество вступает в «шестой технологический уклад». При нём, благодаря достижениям в биотехнологиях и синтетической биологии, возможно будет создавать «не только искусственный вирус, но и искусственную жизнь».

Ранее NEWS.ru сообщал, что медицинская маска может уберечь от COVID-19, коронавирусом реально заразиться вновь, болезнь может закончиться летальным исходом даже у молодых людей с хроническими заболеваниями. Так Геннадий Онищенко прокомментировал основные мифы о коронавирусе. Он подчеркнул, что многоразовые маски нужно регулярно стирать и гладить, а одноразовые — использовать не более двух часов.