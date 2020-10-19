Обновление Windows 10 выводит компьютер из строя

Речь идет об обновлениях KB4579311 и KB4577671, которые Microsoft начал распространять 13 октября. Они несли в себе исправления нескольких ошибок и уязвимостей, выявленных ранее.
Пользователи, пытавшиеся установить апдейт, увидели сообщения об ошибках. Попытки повторно загрузить обновление не сработали. Некоторым повезло — они отделались лишь сообщениями об ошибке при установке. Но вот ряд пользователей встретились с различными проблемами — от проблем со звуком до полного краха системы ("синий экран смерти").
В самом Microsoft сейчас не рекомендуют устанавливать эти обновления и обещают разобраться в чем причина сбоя.