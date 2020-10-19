Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Очередное обновление Windows 10 выводит компьютер из строя

РИА Новостииещё 1
46 минут назад
Октябрьские обновления для компьютеров, работающих на Windows 10, принесли различные ошибки и баги, вплоть до "синего экрана смерти". На массовые жалобы пользователь обратил внимание портал TechRadar
Обновление Windows 10 выводит компьютер из строя
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Речь идет об обновлениях KB4579311 и KB4577671, которые Microsoft начал распространять 13 октября. Они несли в себе исправления нескольких ошибок и уязвимостей, выявленных ранее.
Пользователи, пытавшиеся установить апдейт, увидели сообщения об ошибках. Попытки повторно загрузить обновление не сработали. Некоторым повезло — они отделались лишь сообщениями об ошибке при установке. Но вот ряд пользователей встретились с различными проблемами — от проблем со звуком до полного краха системы ("синий экран смерти").
В самом Microsoft сейчас не рекомендуют устанавливать эти обновления и обещают разобраться в чем причина сбоя.
Наука и техника,Microsoft,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители