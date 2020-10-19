Обновление Windows 10 выводит компьютер из строя

Пользователи, пытавшиеся установить апдейт, увидели сообщения об ошибках. Попытки повторно загрузить обновление не сработали. Некоторым повезло — они отделались лишь сообщениями об ошибке при установке. Но вот ряд пользователей встретились с различными проблемами — от проблем со звуком до полного краха системы ("синий экран смерти").