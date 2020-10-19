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Первую сотовую сеть на Луне создаст Nokia 

Naukatv.ru 2 часа назад
Первую сотовую сеть на Луне создаст Nokia
Фото: naukatv.ru
НАСА выбралo финскую компанию Nokia для развертывания на Луне сотовой сети 4G в рамках программы Artemis.
Финская телекоммуникационная компания Nokia развернет на Луне первую сотовую сеть 4G, сообщает Reuters.
НАСА планирует вернуть людей на Луну к 2024 году в рамках своей программы Artemis, но первая система беспроводной широкополосной связи в космосе будет построена на поверхности Луны уже в конце 2022 года, заявила Nokia.
Лунная сеть будет использовать технологию 4G / LTE, используемую во всем мире в течение последнего десятилетия, вместо новейшей технологии 5G, потому что предыдущая версия более известна и надежна. В дальнейшем система связи перейдет на 5G.
Сотовая сеть предоставит астронавтам возможности голосовой и видеосвязи, позволит обмениваться телеметрией и биометрическими данными, а также удаленно управлять луноходами и другими роботизированными устройствами.
Оборудование будет спроектировано так, чтобы выдерживать экстремальные условия запуска и посадки на Луну, а также работать в космосе. Кроме того, оно должно быть очень компактным, чтобы соответствовать строгим ограничениям по размеру и весу космических грузов.
Ранее НАСА заключило соглашение с семью странами по добыче ресурсов на Луне.
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Наука и техника , NASA , Reuters
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