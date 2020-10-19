Первую сотовую сеть на Луне создаст Nokia 

НАСА выбралo финскую компанию Nokia для развертывания на Луне сотовой сети 4G в рамках программы Artemis.

Финская телекоммуникационная компания Nokia развернет на Луне первую сотовую сеть 4G, сообщает Reuters.

НАСА планирует вернуть людей на Луну к 2024 году в рамках своей программы Artemis, но первая система беспроводной широкополосной связи в космосе будет построена на поверхности Луны уже в конце 2022 года, заявила Nokia.

Лунная сеть будет использовать технологию 4G / LTE, используемую во всем мире в течение последнего десятилетия, вместо новейшей технологии 5G, потому что предыдущая версия более известна и надежна. В дальнейшем система связи перейдет на 5G.

Сотовая сеть предоставит астронавтам возможности голосовой и видеосвязи, позволит обмениваться телеметрией и биометрическими данными, а также удаленно управлять луноходами и другими роботизированными устройствами.

Оборудование будет спроектировано так, чтобы выдерживать экстремальные условия запуска и посадки на Луну, а также работать в космосе. Кроме того, оно должно быть очень компактным, чтобы соответствовать строгим ограничениям по размеру и весу космических грузов.

Ранее НАСА заключило соглашение с семью странами по добыче ресурсов на Луне.