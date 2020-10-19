Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

В РФ изобрели новый материал для космонавтики

Популярная механика
1 час назад
Новый полимер обладает выдающимися характеристиками по сравнению с алюминием и даже способен к регенерации.
В РФ изобрели новый материал для космонавтики
Фото: NASANASA
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на департамент регионального развития и внешнеэкономической деятельности города Переславль-Залесский Ярославской области, сотрудники местного Научно-исследовательского института космических и авиационных материалов создали новый полимерный материал, который получил название аристид – в честь древнегреческого учёного и политика Аристида.
В департаменте пояснили, что новый композитный материал в 10 раз легче авиационного алюминия и способен выдерживать температуры до 1300 градусов, оставаясь при этом устойчивым к возгоранию. Новый материал выдерживает выстрел из пистолета и способен постепенно регенерироваться. Кроме того, этот сплав может использоваться и в качестве антенны.
«В основе изобретения лежит цианат-эфирное связующее, созданное в лабораториях переславского предприятия. Его уже применили на научных космических спутниках», - отмечается в сообщении.
По мнению учёных, разработавших аристид, новый материал послужит достойной заменой авиационному алюминию и эпоксидным полимерам, которые не имеют такой стойкости при воздействии температуры. Благодаря своим качествам аристид может применяться в различных сферах.
«По способности сохранять тепло три миллиметра этого материала могут равняться одному метру кирпичной кладки, поэтому сфера применения его достаточно широка», - рассказали в департаменте.
В сообщении отмечается, что работы были проведены на гранты, полученные в фонде «Сколково» и в российском фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Наука и техника,Фонд Сколково,Ярославская Область,Россия,Переславль-Залесский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители