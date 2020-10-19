В РФ изобрели новый материал для космонавтики

В департаменте пояснили, что новый композитный материал в 10 раз легче авиационного алюминия и способен выдерживать температуры до 1300 градусов, оставаясь при этом устойчивым к возгоранию. Новый материал выдерживает выстрел из пистолета и способен постепенно регенерироваться. Кроме того, этот сплав может использоваться и в качестве антенны.