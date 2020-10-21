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Учёный оценил вероятность падения астероида на Землю 

Парламентская газета и ещё 5 9 минут назад
Оценена опасность падения астероида на Землю
Фото: EPA
Вероятность того, что на Землю упадёт астероид, практически нулевая. Об этом телеканалу «360» рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.
Ранее американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон заявил, что 2 ноября на Землю может упасть крупный астероид — 2018VP1. При этом учёный отметил, что катастрофы не возникнет, потому что размеры астероида не такие внушительные

«Вероятность упасть [на Землю] у него практически нулевая. Существуют ненулевая вероятность того, что 2 ноября он войдёт в атмосферу Земли», — констатировал Вибе

По его словам, это воздушное тело из группы астероидов, сближающихся с Землей. Однако о нём мало что известно, поскольку астероид тусклый и вести за ним наблюдения достаточно сложно.

«Его орбита определена достаточно большой погрешностью. В рамках этой погрешности не исключено его соприкасание с атмосферой Земли. Абсолютно никакой опасности для Земли это не представляет. Тела такого размера полностью разрушаются в атмосфере. Скорее всего, никакого выпадения вещества на поверхность планеты не будет, а будет просто яркий болид», — подчеркнул Дмитрий Вибе.

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Наука и техника , Нил Тайсон , Дмитрий Вибе , РАН , США
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