Оценена опасность падения астероида на Землю

«Его орбита определена достаточно большой погрешностью. В рамках этой погрешности не исключено его соприкасание с атмосферой Земли. Абсолютно никакой опасности для Земли это не представляет. Тела такого размера полностью разрушаются в атмосфере. Скорее всего, никакого выпадения вещества на поверхность планеты не будет, а будет просто яркий болид», — подчеркнул Дмитрий Вибе.