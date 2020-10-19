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СМИ «обнаружили» НЛО над «Зоной 51» 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Над «Зоной 51» пролетело НЛО
Фото: Christian Plass, Pixabay
В интернете после публикации загадочного видео одни пользователи утверждали, что на кадрах действительно НЛО, другие — обычный военный корабль.
Британские СМИ сообщают о том, что американские сторонники конспирологических теорий о пришельцах обнаружили недалеко от «Зоны 51» в Неваде, штат Калифорния, белый плоский диск, который якобы парил над оживленным шоссе. По словам очевидцев, НЛО якобы медленно двигалось над горами и позже направилось к ветряным мельницам.
Водитель, который двигался по шоссе 62 недалеко от Палм-Спрингс, увидел белый диск и заявил, что его длина составляет около 70 футов.
По словам очевидца, плоский объект якобы двигался вдоль горы Сан-Хасинто к месту, где находятся ветряные мельницы.
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Водитель, который регулярно выезжал на маршрут по работе, сказал, что очень часто видел облака вокруг гор, но никогда не видел таких объектов.
Позже сторонник теории заговора Скотт Уоринг, известный своими эпатажными заявлениями, заявил в своем блоге, что «встреча» произошла около «Зоны 51», возможно, из-за близости к ветряным электростанциям.
«НЛО видели и раньше вокруг ветряных электростанций, а один даже врезался в ветряную мельницу много лет назад», — приводит слова конспиролога Daily Star.
В интернете пользователи разделились на два лагеря. Одни утверждают, что это действительно было НЛО, другие, что на кадрах запечатлен военный корабль или парашют или же просто облако, при этом многие пользователи даже обвинили автора кадров в монтаже.
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Наука и техника , Газета Daily Star
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