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В СК создали программу по поиску преступников на основе искусственного интеллекта 

ТАСС 1 час назад
Искать маньяков будет искусственный интеллект
Фото: РИА Новости
Программа по поиску серийных преступников, созданная на основе искусственного интеллекта, появилась в Следственном комитете РФ. Об этом в опубликованном в понедельник интервью "Известиям" сообщил руководитель НИИ криминалистики СК России Алексей Бессонов.

"На основе искусственного интеллекта создали новую программу по поиску серийных преступников. Специалисты разработали алгоритм, позволяющий составить поисковый портрет преступника", — сказал он.

По словам Бессонова, в таблицу включаются исходные данные с осмотра места происшествия, характеристики жертвы (пол, возраст) и совершенного преступления (вид нападения, орудие и т. д.).

"Специальная программа просчитывает и предлагает наиболее верный вариант. Портрет маньяка мы получаем за пару минут расчетов — и можно начинать поиски", — рассказал Бессонов.

Он добавил, что программа определяет возраст преступника с точностью 80%, выявляет у него наличие психических заболеваний с достоверностью 81,5%.

"Примерно с такой же вероятностью (82%) мы узнаем, судим он или нет. Более четко можем сказать, передвигался ли маньяк на машине или пешком (погрешность — всего 10%). А еще с точностью 96% устанавливаем, был ли он знаком с жертвой или нет, что важно для дальнейшего расследования", — рассказал Бессонов.

Он отметил, что на создание приложения и тестирование ушло три года, а к ее разработке подтолкнули громкие убийства в Иркутске, Краснодаре, Москве и Подмосковье.
Сейчас специалисты НИИ криминалистики СК разрабатывают еще одну уникальную программу.

"С помощью приложения мы сможем прогнозировать вплоть до километра — как далеко подозреваемый живет от места преступления", — пояснил Бессонов.

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Наука и техника , Технологии , Алексей Бессонов , СКР , газета "Известия" , Иркутск , Иркутская Область , Краснодар , Краснодарский Край , Москва , Московская область
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