Искать маньяков будет искусственный интеллект

"На основе искусственного интеллекта создали новую программу по поиску серийных преступников. Специалисты разработали алгоритм, позволяющий составить поисковый портрет преступника", — сказал он.

По словам Бессонова, в таблицу включаются исходные данные с осмотра места происшествия, характеристики жертвы (пол, возраст) и совершенного преступления (вид нападения, орудие и т. д.).

"Специальная программа просчитывает и предлагает наиболее верный вариант. Портрет маньяка мы получаем за пару минут расчетов — и можно начинать поиски", — рассказал Бессонов.

Он добавил, что программа определяет возраст преступника с точностью 80%, выявляет у него наличие психических заболеваний с достоверностью 81,5%.

"Примерно с такой же вероятностью (82%) мы узнаем, судим он или нет. Более четко можем сказать, передвигался ли маньяк на машине или пешком (погрешность — всего 10%). А еще с точностью 96% устанавливаем, был ли он знаком с жертвой или нет, что важно для дальнейшего расследования", — рассказал Бессонов.

Он отметил, что на создание приложения и тестирование ушло три года, а к ее разработке подтолкнули громкие убийства в Иркутске, Краснодаре, Москве и Подмосковье.

Сейчас специалисты НИИ криминалистики СК разрабатывают еще одну уникальную программу.