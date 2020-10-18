Вирусологи предупреждают об угрозе мутаций коронавируса 

Возможное направление мутаций COVID-19, в результате которых он может приобрести более смертельные формы, обсуждается учёными. Они считают, что нужно внимательно следить за проникновением коронавируса в популяции разных видов животных.

Руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов прокомментировал публичное заявление доктора биологических наук и профессора кафедры «Вирусология» МГУ Алексея Аграновского , который считает, что агрессивные мутации нового коронавируса могут прийти от животных, сообщает РБК.

Нужно внимательно относиться к возможному проникновению коронавируса в популяции других видов. Хотя пока данных на этот счёт нет, — цитирует его издание.

Щелканов добавил, что коронавирусам свойственно преодолевать межвидовые барьеры. В случае с COVID-19 это стали панголины и летучие мыши. Он допустил, что новыми «хозяевами» нынешнего коронавируса могут стать североевразийские летучие мыши.

31 августа стало известно, что у 40% заболевших коронавирусной инфекцией в Индонезии обнаружили новый штамм коронавируса. В научных кругах он получил название «мутация D614G». Отличием от обычного возбудителя является скорость заражения. Предположительно, она выше в 10 раз. Но доказательств того, что при этом человек тяжелее переносит болезнь, нет, писал NEWS.ru.