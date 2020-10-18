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SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками Starlink 

Lenta.ru и ещё 8 51 минуту назад
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink
Фото: Reuters
Компания Илона Маска SpaceX запустила 14-ю партию спутников проекта Starlink. Об этом сообщает издание Spaceflight Insider.
Ракета Falcon 9 с 60 спутниками орбитальной связи стартовала в 8:25 по cевероамериканскому восточному времени (15:25 по московскому времени) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Через несколько минут компания отчиталась об успешной посадке первой ступени ракеты на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Это был ее шестой пуск и посадка.
В 16:30 по московскому времени SpaceX объявила в Twitter, что все 60 спутников были выведены на орбиту. Запуск следующей партии спутников Starlink запланирован на 21 октября.
SpaceX анонсировала программу обеспечения глобального доступа к интернету Starlink в 2015 году. Она предполагает запуск около 12 тысяч спутников: 4425 аппаратов на высоту от 1,1 до 1,3 тысячи километров и 7518 на высоту от 335 до 346 километров. Заявленная пропускная способность системы составит один гигабит в секунду на одного пользователя.
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Наука и техника , SpaceX
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