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Назван фактор, более чем вдвое увеличивающий риск смерти от COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Назван фактор, вдвое увеличивающий риск смерти от COVID-19
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Заболевания почек более чем вдвое увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона, исследование опубликовано в журнале Anaesthesia.
Специалисты проанализировали данные 372 пациентов с COVID-19, госпитализированных в реанимации четырех больниц Лондона и Бирмингема в период с 10 марта по 23 июля.
Так, у 216 пациентов имелись проблемы с почками, хронические или вызванные инфекцией, из них умерли 107 человек (около 50%). При этом из числа остальных 156 пациентов без каких-либо патологий почек скончались 32 человека (21%).
Исследователи предположили, что это может быть связано с воздействием вируса на организм в целом, "перекрестной связью" между легкими и почками, а также использованием токсичных средств при лечении инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Наука и техника , Общество , Лондон , Великобритания
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