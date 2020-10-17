Развеяны мифы о методах восстановления после COVID-19

Использование для восстановления после коронавирусной инфекции методик и препаратов без согласования с врачом может привести к нежелательным последствиям, предупреждает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По словам эксперта, не существует универсального упражнения, которое помогло бы «растягивать легкие» после COVID-19. Более того, попытки добиться этого, надувая воздушные шары, «надрывает связки между долями», отметила Баранова.

Прием витаминов группы В в чрезмерных дозах также небезопасен — он может спровоцировать периферическую нейропатию. Поскольку после выздоровления от коронавируса нередки жалобы на неврологические симптомы, можно предположить, что выздоравливающим от COVID-19 лучше не перегружаться витамином В6.