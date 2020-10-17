Раскрыта роль иммунитета в борьбе с COVID-19

Иммунолог подчеркнул, что знать о состоянии своей иммунной системы в условиях пандемии необходимо каждому человеку. О проблемах в данной области могут свидетельствовать разные факторы, к примеру, частые простудные заболевания. Если у человека 15-20 раз в году возникает насморк, заболевания верхних и нижних дыхательных путей или возникают иные подозрения относительно работы иммунитета следует обратиться в институт иммунологии, либо в те институты, где есть специальные отделы и лаборатории - для проверки иммунного статуса.