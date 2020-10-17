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В России появится препарат, останавливающий размножение COVID-19 

News.ru и ещё 14 32 минуты назад
В РФ готовят препарат, останавливающий размножение COVID-19
Фото: ТАСС
В России ведётся разработка препарата, который будет воздействовать непосредственно на гены размножения COVID-19 и останавливать репликацию вируса, заявил главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов.
Он отметил, что в настоящий момент в мире в принципе не существует лекарства, которое могло бы останавливать именно размножение вируса, передает РИА Новости.

Мы разрабатываем такой препарат, который будет точно бить по генам, отвечающим за репликацию, но он пока еще на доклинической стадии, — отметил Хаитов.

Как сообщал NEWS.ru, 14 октября Минздрав России зарегистрировал ещё два препарата «Ремдесивира» для лечения COVID-19. В тот же день Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) заявило, что запатентовало препарат для лечения коронавирусной инфекции.
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Наука и техника , Ситуация в мире , Рахим Хаитов , Минздрав РФ , Федеральное медико-биологическое агентство , РАН , РИА Новости
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