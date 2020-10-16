Россиян предупредили о смертельной угрозе 

Чаще остальных взрываются гаджеты от Samsung и Apple , завил изданию «Прайм» директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов. Он подчеркнул, что причиной инцидентов становятся проблемы с батареей.

Эксперт оговорился, что на самом деле вспыхнуть может устройство от любого производителя: достаточно оставить смартфон на долгое время на неоригинальной зарядке, сильно его ударить или залить водой. Однако недавно, по его словам, гаджеты лидеров рынка начали взрываться прямо в руках пользователей.

«Компания Samsung вынуждена была на волне паники отозвать все телефоны Galaxy Note 7», — пояснил он.

Устройства главного конкурента корейцев, компании Apple, отметил Мясоедов, также не отличаются безопасностью: известны случаи, когда вспыхивали не только «айфоны», но и «айпады».

Он подчеркнул, что инцидент можно вовремя предотвратить. Для этого следует внимательно следить за состоянием батареии: если она вздулась, аккумулятор нужно срочно менять.

Как сообщал «Рамблер», ранее ученые предупредили владельцев смартфонов об опасности ночного режима — dark mode. Они пришли к выводу, что dark mode, использующий защиту от синего излучения, негативно влияет на процессы организма, которые связаны со сменой дня и ночи. В результате люди начинают хуже спать.