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Трещину на МКС предложили отремонтировать американскими заплатками 

РИА Новости 2 часа назад
Трещину на МКС отремонтируют американскими заплатками
Фото: РИА Новости
Российские космонавты на МКС предложили более прочными американскими заплатками заделать трещину в модуле МКС "Звезда", следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
Ранее космонавты обнаружили возможное место утечки воздуха в промежуточной камере модуля "Звезда" и заклеили его пленкой, а люки в сам модуль закрыли для последующего контроля давления. Давление за 11,5 часов снизилось на 52 миллиметра ртутного столба. Скорость утечки составила 4 миллиметра в час, хотя ранее была от 7 до 9 миллиметров в час.

"Давление продолжает падать, но уже не так быстро. Может быть, мы можем попробовать более твердые заплатки, которые есть у наших партнеров", — сказал космонавт Анатолий Иванишин.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.
Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Как сообщали РИА Новости в "Роскосмосе", утечка не угрожает экипажу МКС и полету станции в пилотируемом режиме.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты НАСА Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс.
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Наука и техника , Технологии , Анатолий Иванишин , Кэтлин Рубинс , Иван Вагнер , Кристофер Кэссиди , Сергей Рыжиков , NASA
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